Болгария пригрозила не поддерживать эмбарго на российскую нефть, если для нее не сделают исключение
Болгария грозится не поддерживать новый пакет антироссийских санкций, если ее не исключат из эмбарго на российскую нефть.
Об этом заявил вице-премьер Болгарии Ассен Васильев, сообщает Euractiv.
Издание пишет, что вчера правительства ЕС приблизились к согласованию нового пакета санкций против России, но дополнительные переговоры запланировали на сегодня. Стороны хотят обсудить ситуацию в странах, которые наиболее зависимые от российской энергии, и планируют найти пути ее решения.
"Если будет исключение для некоторых стран, мы (Болгария - Ред.) тоже хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", - сказал Васильев.
По данным издания, Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к санкциям ЕС и запретить импорт российской нефти.
Болгарские власти заявляют, что несмотря на просьбу об исключении страны из общего нефтяного эмбарго, Болгарии предложили никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии также не было.
Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть из-за Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии.
Также напомним, что Евросоюз хотел до 9 мая объявить о шестом пакете санкций против РФ. В нем может быть нефтяное эмбарго, страны планируют отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.