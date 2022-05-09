Болгария грозится не поддерживать новый пакет антироссийских санкций, если ее не исключат из эмбарго на российскую нефть.

Об этом заявил вице-премьер Болгарии Ассен Васильев, сообщает Euractiv.

Издание пишет, что вчера правительства ЕС приблизились к согласованию нового пакета санкций против России, но дополнительные переговоры запланировали на сегодня. Стороны хотят обсудить ситуацию в странах, которые наиболее зависимые от российской энергии, и планируют найти пути ее решения.

"Если будет исключение для некоторых стран, мы (Болгария - Ред.) тоже хотим получить его. Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", - сказал Васильев.

По данным издания, Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к санкциям ЕС и запретить импорт российской нефти.

Болгарские власти заявляют, что несмотря на просьбу об исключении страны из общего нефтяного эмбарго, Болгарии предложили никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии также не было.

Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть из-за Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии.

Также напомним, что Евросоюз хотел до 9 мая объявить о шестом пакете санкций против РФ. В нем может быть нефтяное эмбарго, страны планируют отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.