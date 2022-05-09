Греция помогает России обходить санкции и экспортировать нефть по морю - Die Welt
Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты, несмотря на то, что многие из них закрыли для РФ. Помогает РФ в этом Греция.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
"В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России", - говорят эксперты.
Также в газете пишут, что в конце апреля греческий танкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур. По данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из портов РФ отправились 190 танкеров. Из них 76 под греческим флагом.
Ранее мы писали, что Казахстан пообещал Украине не помогать России обходить санкции.
Также сообщалось, что в России обсуждали пути для обхода санкций по ограничению на импорт.
Вместе с тем, Европа снова не договорилась о нефтяных санкциях против России из-за Венгрии.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 74-го дня войны.
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