Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно входить в европейские порты, несмотря на то, что многие из них закрыли для РФ. Помогает РФ в этом Греция.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"В то время как многие европейские и американские дилеры, нефтяные компании и судоходные компании прекратили все контакты с операторами российского флота, греческие судовладельцы продолжают расширять свой бизнес в России", - говорят эксперты.

Также в газете пишут, что в конце апреля греческий танкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур. По данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из портов РФ отправились 190 танкеров. Из них 76 под греческим флагом.

Ранее мы писали, что Казахстан пообещал Украине не помогать России обходить санкции.

Также сообщалось, что в России обсуждали пути для обхода санкций по ограничению на импорт.

Вместе с тем, Европа снова не договорилась о нефтяных санкциях против России из-за Венгрии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.