В Белом доме обнародовали новый пакет антироссийских санкций. Ограничения на сей раз ввели против российских медиа, банков и военных. Кроме россиян под санкции попали и некоторые категории граждан из Беларуси.

"Страна" приводит список санкций, которые начнут действовать уже в скором времени.

Санкции против подконтрольных государству российских СМИ, которые поддерживают войну: акционерного общества "Первый канал", телекомпании "Россия-1" и акционерного общества "НТВ". Все три канала были одними из крупнейших получателей иностранных доходов. После введения ограничений американским компаниям запрещено размещать на них рекламу и предоставлять им оборудование.

Санкции в отношении российской элиты и членов их семей и визовые ограничения для российских и белорусских должностных лиц, подрывающих суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. США ввели около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских официальных лиц в ответ на их непрекращающиеся попытки подорвать суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины. Кроме того, США ввели новую политику ограничения визового режима, которая применяется к военным чиновникам Российской Федерации и поддерживаемым Россией властям, которые, как считается, причастны к нарушениям прав человека, нарушениям международного гуманитарного права или коррупции в государственных учреждениях Украины.

Ограничения в отношении восьми руководителей "Сбербанка" и еще 27 - "Газпромбанка". В черный список попал "Московский индустриальный банк" и его десять дочерних компаний.

Запрет экспорта в Российскую Федерацию ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров. США также ввели санкции против компании с ограниченной ответственностью "Промтехнология", производящей винтовки и другое оружие, которое использовалось в военных операциях в Украине; семи судоходных компаний, владеющих 69 судами или эксплуатирующих их; и одной морской буксирной компании.

Комиссия по ядерному регулированию приостановит действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочного материала и дейтерия в Россию.

Санкции запрещают американским гражданам и организациям оказывать услуги российским компаниям в области аудита, консалтинга и маркетинга.

Ранее "Страна" писала, что Евросоюз намерен ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, которую многие считают тайной женой президента РФ Владимира Путина.

Также мы рассказывали, что Евросоюз может ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.