Китайские нефтеперерабатывающие заводы тайно скупают российскую нефть. Таким образом эти предприятия пытаются избежать западных санкций.

Об этом пишет Financial Times.

Издание сообщает, что представитель независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с момента начала войны в Украине он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимания и не попасть под санкции США.

Чиновник добавил, что нефтеперерабатывающий завод взял на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин, и в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку.

"Покупки у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции", - пишет Financial Times.

Ранее мы писали, что запрет на покупку нефти входит в готовящийся сейчас шестой пакет антироссийских санкций.

Также напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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