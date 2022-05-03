Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях обнарудует краткое изложение стратегии президента Джо Байдена, как Вашингтону в 21 веке победить в противостоянии с "находящимся на подъеме Китаем".

Об этом сообщает Politico.

По словам источников издания, эта стратегия в целом будет повторять в отношении Китая жёсткую политику Трампа. В докладе будет представлен общий обзор стратегии, а не детали ее механики, которые вместе с полным текстом самого документа не будут обнародованы.

Успешность стратегии, как пишет Politico, зависит, в частности, от "выстраивания и укрепления альянсов и партнерских связей в Азии и за ее пределами для противостояния такому восприятию, что растущее дипломатическое, экономическое и военное влияние Китая подрывает выдвинутую Байденом концепцию "основанного на правилах международного порядка".

Согласно оценке газеты, указанное выступление Блинкена, вероятно, обойдется "без сюрпризов", поскольку курс Байдена по отношению к Китаю в значительной степени будет повторять тот подход, которого придерживался Трамп.

"Стратегия по Китаю — это, по сути, "Трамп-плюс с изощренностью", но с партнерами и союзниками", — сказал эксперт по Китаю, знакомый с содержанием стратегии.

Ранее в МИД Китая заговорили об угрозе третьей мировой войны и призвали к сдержанности вокруг ситуации в Украине.

А премьер Австралии предупредил Китай об опасности строительства военной базы на Соломоновых островах.