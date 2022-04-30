Украина надеется, что постоянные члены Совета безопасности ООН предоставят ей гарантии безопасности. В том числе и Китай.

Об этом министр иностранных дел Украины заявил в интервью китайскому новостному агентству "Синьхуа".

"Украина в настоящее время изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая КНР, и других крупных держав. Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР", - сказал министр.

Он добавил, что переговорный процесс между Украиной и Россией после очной встречи в Стамбуле 29 марта сильно осложнился.

"Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно", - сказал он. По его словам, после переговоров в Стамбуле, на которых украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине, "переговорный процесс сильно осложнился".

Гарантии безопасности Украины - один из ключевых пунктов переговоров России и Украины.

Напомним, что гарантии безопасности для Украины, по версии члена украинской переговорной делегации Михаила Подоляка, должны быть более строгим аналогом 5-й статьи НАТО, согласно которой если на страну-член НАТО нападают, весь остальной Альянс должен ее защитить.

В качестве гарантов рассматриваются сильные с военной точки зрения страны, у которых есть ядерное оружие - Великобритания, США, Франция. Но, по словам Подоляка, к договору может присоединиться больше стран.

Также мы рассказывали, что Великобритания считает, что гарантии безопасности для Украины должны учитывать интересы Европы.