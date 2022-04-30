Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в субботу, 30 апреля, с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать оказание военной и гуманитарной помощи Киеву.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружения и гуманитарную помощь".

Также Макрон "вновь выразил особую обеспокоенность невыносимой ситуацией в Мариуполе" во время телефонного разговора с Зеленским.

Кроме того, Макрон заявил о своей озабоченности продолжающимися ударами по территории Украины, отметили в Елисейском дворце.



Помимо этого, Макрон и Зеленский обсудили перспективы переговоров о долговременном урегулировании конфликта в Украине, сообщили в Елисейском дворце. Там добавили, что Франция готова содействовать достижению соглашения о гарантиях безопасности Украины.

Ранее Макрон заявил, что Франция хочет передать Украине больше оружия, вслед за Нидерландами и другими европейскими странами.

Напомним, война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

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