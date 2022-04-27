Президент Франции Эммануэль Макрон, который в прошлое воскресенье пошел на второй срок, приехал встретиться с жителями муниципалитета Суржи под Парижем. Но некоторые недовольные жители закидали президента помидорами.

Видео встречи и атаки транслировал французский телеканала BFM.

Судя по кадрам, которые быстро разлетелись по сети, томаты полетели в Макрона, когда политик находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями.

Охранники, которые были рядом с президентом, сразу же закрыли собой президента Франции и раскрыли над его головой зонтик. Весь инцидент длился примерно половину минуты.

Напомним, что 24 апреля по результатам второго тура президента Франции, Макрон победил конкурентку Марин Ле Пен, обогнав ее более чем на 15%. Конкурентка признала победу Макрона, но на улицах начались выступления недовольных результатами выборов и столкновения с полицией.

По итогам голосования в Париже всю ночь шли столкновения из-за победы Эммануэля Макрона на президентских выборах. Во время разгона полицией акций погибли два человека.