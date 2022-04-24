Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен позвонила Эммануэлю Макрону, чтобы признать его победу.

Об этом сообщил телеканал BFM.



По информации телеканала, ее звонок состоялся еще до выступления в павильоне Арменонвиль и был коротким.

Во время своего выступления после оглашения предварительных итогов выборов она заявила, что "игра еще не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы".

"Мы начинаем большую предвыборную битву, и я буду сражаться в этой битве вместе с Джорданом Барделлой и со всеми, кто посмел бросить вызов в этом туре Эммануэлю Макрону", - заявила Ле Пен, участвовавшая в выборах от "Национального объединения".

Марин Ле Пен назвала успехом предварительные результаты голосования во втором туре президентских выборов, которые были обнародованы после закрытия избирательных участков во Франции.

"К концу второго тура мы получили около 43% голосов, этот результат стал для нас блестящей победой. Для нас, как и для миллионов европейцев, этот результат символизирует сильное недовольство французов нынешней системой. Они не могут игнорировать", - сказала она на митинге, который транслировали французские телеканалы.

Известно, что на данный момент президент Франции Эмманюэль Макрон набирает 52,28% голосов после обработки 52% бюллетеней во втором туре президентских выборов. Предварительные данные по голосованию приводит на своем сайте в воскресенье, 24 апреля, Министерство внутренних дел Франции.

Кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен пока набирает 47,72% голосов. Явка к настоящему моменту оценивается на уровне 73,76%.

Напомним, Макрон заявил, что хочет продолжать диалог с Путиным об Украине.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается и при чем здесь Украина.