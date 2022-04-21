В Париже идут теледебаты между двумя кандидатами в президенты Франции: Марин Ле Пен и Эммануэлем Макроном.

"Страна" выделила ключевые заявления сторон, уже прозвучавшие в эфире.

Заявления Макрона:

интересы Ле Пен связаны с российским руководством;

задача Франции и Европы – не допустить эскалации конфликта в Украине;

Макрону нужна "сильная Европа", способная "привести Россию в чувство".

Заявления Ле Пен:

политик выступает против эмбарго на поставки нефти и газа из России;

Ле Пен признала, что прилагаемые Макроном усилия по поиску путей к миру в Украине заслуживают поддержки;

санкции несут риск того, что Китай и Россия станут союзниками, превратившись в экономическую и военную "сверхдержаву".

Ле Пен и раньше заявляла, что Европа должна наладить отношения с РФ, чтобы не допустить союза Москвы и Китая.

"Нужно дипломатическими мерами, пока война не закончится, пока соглашение не подписано, избегать этого слияния, которое рискует стать большой опасностью XXI века для нас", - сказала Ле Пен.

А Макрон 18 апреля сообщил, что намерен продолжать диалог с Владимиром Путиным о ситуации в Украине. Однако не уточнил, когда может состояться следующий телефонный разговор.