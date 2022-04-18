Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что намерен продолжать диалог с Владимиром Путиным о ситуации в Украине. Однако не уточнил, когда может состояться следующий телефонный разговор.

Об этом президент Франции сказал 18 апреля в интервью телеканалу France 5.

"История и география упрямы: Россия здесь, в Европе", - подчеркнул Макрон.

Также он отказался называть красную линию для конфликта в Украине.

"Сказать, что будет красной линией - значит сказать, как реагировать и где", - сказал Макрон в ответ на вопрос о красной линии в свете обвинений РФ в применении химического оружия в Украине.

Он отметил, что чтобы обозначить красную линию, надо "стать союзником" стороны конфликта и "вступить в войну с Россией".

"Это нужно просчитывать, это ответственность, которую мы на себя просто так не возьмём", - сказал Макрон.

Ранее Макрон заявлял, что российские власти должны быть привлечены к ответственности за преступления в Украине.

Также "Страна" приводила позицию Марин Ле Пен по поводу России. Политик сосчитает, что Европа должна наладить отношения с РФ, чтоб не допустить союза Москвы и Китая.