Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти должны быть привлечены к ответственности за преступления в Украине.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Макрон также сообщил, что созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским и еще раз выразил решимость Парижа поддержать Украину, чтобы положить конец конфликту.

Кроме того, Макрон сообщил, что за 50 дней войны Франция поставила Украине военной техники на сумму более 100 млн евро. По его словам, для поддержки Украины французские пожарные и спасатели направляют 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

"В Украине совершены чудовищные преступления. На местах наши специалисты помогают украинским и международным судебным чиновникам собирать доказательства и устанавливать виновных. Российские власти должны быть привлечены к ответственности. Без справедливости нет мира", - написал Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил, что считает украинский и русский народы братскими и отказался называть действия РФ в Украине "геноцидом", как это ранее сделал президент США Джо Байден.

После этого Зеленский заявил, что хочет срочно обсудить с Макроном его заявление о "братских" народах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.