Утром в пятницу, 15 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре населенных пунктов Украины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сообщается, что на Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

"На Южнобугском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Проводит разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - пишет Генштаб ВСУ.

Также, по информации Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачиваются на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Однако успехов противник не имеет.

Уточняется, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевые машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.

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