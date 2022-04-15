Оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило об обмене четверых россиян на пятерых украинских военных неподалеку от села Посад-Покровское в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении командования в Facebook.

"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское, где 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" рассказывала о том, что вчера происходило на фронте и в городах.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.