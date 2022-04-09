В ходе сегодняшнего обмена пленными Украина смогла вернуть своих дальнобойщиков, которые застряли по другую сторону границы. В России остается еще больше сотни украинских водителей фур.

О деталях обмена сначала сообщила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

"При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси", - написала Москалькова в своем Телеграм.

Вице-премьер Ирина Верещук прокомментировала "Стране" эти данные.

"Мы сегодня провели обмен пленными и нам удалось вернуть гражданских во время обмена. Ни одного дальнобойщика в списке гражданских нет. Есть капелланы, староста села, служащий ДСНС, но ни одного дальнобойщика в списке нет", - сказала она "Стране".

В то же время она уточнила, что Украина смогла вернуть украинских дальнобойщиков, которые с начала войны застряли в России и не могли выехать.

"Однако у нас остаётся ещё более сотни наших граждан на территории России, которые являются дальнобойщиками и они ждут, чтоб их отпустили россияне. "Это длительный процесс, он длится ни одну неделю", - сказала "Стране" Верещук.

Напомним, что в ходе предыдущего обмена в начале апреля Украина вернула 86 своих военных.

Сообщалось, что всего в Украине находится около шести сотен российских военнопленных.

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