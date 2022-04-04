Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что сейчас в Украине находится около 600 российских военнопленных.

Об этом сообщает Reuters.

Она также заявила, что украинские власти вели переговоры с Россией о допуске нескольких автобусов Красного Креста в Мариуполь, и обвинила российские силы в блокировании попыток Красного Креста добраться до города.

Ранее мы писали, что в сети появились видеозаписи, на которых, предположительно, украинские военные пытают удерживаемых ими российских военнослужащих. После этого в ООН призвали Россию и Украину расследовать случаи проявления жестокости к военнопленным.

А Россия на переговорах в Стамбуле сообщила об обещании Украины наказать пытающих военных РФ.

Помимо этого, недавно в Офисе президента подтвердили обмен пленными в Запорожской области. Киев вернул 86 своих военных.

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