Появился комментарий российской стороны после переговоров с Украиной в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что встреча продолжается и итоговое заявление будет через несколько часов.

Видео публикуют российские СМИ.

Также Мединский заявил, что Москва выразила протест в связи с публикацией видеозаписи, на которой, как заявляет российская сторона, запечатлены издевательства над пленными военными (в ВСУ и СБУ называют это видео фейковым).

"Украина пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих", - утверждает Мединский.

Более развернутый комментарий дала украинская сторона. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что сейчас идут консультации по таким вопросам:

1. Договор о международных гарантиях безопасности для Украины.

2. Прекращение огня для решения гуманитарных вопросов.

3. Проблема эскалации войны, ненависти, нарушения правил и обычаев ведения войны.

Напомним, что в ООН призвали Россию и Украину расследовать случаи проявления жестокости к военнопленным.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.