Представители Киева и Москвы дали первые комментарии в перерыве между переговорами в Стамбуле. Украина обозначила конкретные темы обсуждения, а Россия пожаловалась на пытки русских солдат.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас идут консультации по таким вопросам.

Договор о международных гарантиях безопасности для Украины. Блок вопросов по прекращению огня для решения гуманитарных вопросов, которые накопились. Проблема эскалации войны, ненависти, нарушения правил и обычаев ведения войны "не только на полях боев".

А Россия подняла вопрос якобы пыток российских солдат в Украине.

"У нас в прямом эфире иногда бывают призывы с обеих сторон, чтобы уничтожать нацию одну или другую. Это приводит к конфликтам. Есть видеозаписи, как нарушается Женевская конвенция по отношению к военнопленным", - говорит Подоляк.

По словам политика, военные будут прорабатывать, как сделать так, чтобы наступили юридические последствия для тех, кто нарушает правила ведения войны, добавил он.

"Россия намного больше этих инцидентов демонстрирует, и все случаи будут иметь юридические последствия. Это принципиальная позиция Украины", - добавил он

Тем временем российский переговорщик Владимир Мединский заявил, что Украина пообещала наказать пытающих военных РФ.

Напомним, что речь идет об одном видео якобы пыток украинцами российских военных. На них якобы украинские военные простреливают ноги русским, требуя выдать позиции.

В ООН уже призвали Россию и Украину расследовать случаи проявления жестокости к военнопленным.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.