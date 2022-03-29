Страны НАТО по-разному оценивают необходимость переговоров с Россией для прекращения войны в Украине. Франция и Германия предпочитают переговоры, а остальные считают диалог с президентом РФ Владимиром Путиным контрпродуктивным.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники "по обе стороны Атлантики" и документы.

По данным издания, Франция и Германия, в частности, полагают, что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск из Украины. Они выступают за диалог.

Другие члены НАТО считают, что диалог Парижа и Берлина с Москвой контрпродуктивен и может, как говорится в одном документе, "сыграть на руку Путину". Речь идет о Великобритании, Польше и ряде стран Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии.

Они настроены к переговорам скептически, поскольку считают, что российский лидер всерьез не рассматривает вопрос заключения мирного соглашения.

Также, по данным Bloomberg, в НАТО по-разному смотрят и на то, какое оружие отправлять в Украину.

Как сообщала "Страна", ранее Зеленский прокомментировал готовность стран Европы помогать Украине. По его словам, Франция боится РФ, а Германия ищет баланс.

Канцлер Германии ранее высказался против создания в Украине бесполетной зоны и отправки в страну миротворцев НАТО.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.