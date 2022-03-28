Министерство обороны США считает главным вызовом Китай, хотя, как заявляли в Вашингтоне, Россия представляет серьезную угрозу для существующего мирового порядка.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступила 28 марта на брифинге первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

По мнению Хикс, Россия представляет "серьезную угрозу для мирового порядка", о чем свидетельствуют "ничем не спровоцированные" военные действия РФ на Украине. При этом, по словам заместителя главы оборонного ведомства, несмотря на то, что США противодействуют России, в их оборонной стратегии описано, какие шаги Пентагон намерен незамедлительно предпринять для поддержания и усиления мер сдерживания Китая - "наиболее значимого конкурента, представляющего все больший вызов".

"КНР обладает военным, экономическим и технологическим потенциалом, что позволяет бросить вызов международной системе и нашим интересам в ее рамках", - добавила Хикс. По ее словам, такой подход отражен в проекте американского бюджета на будущий финансовый год, а также в готовящейся к публикации обновленной Стратегии национальной обороны США. Хикс уточнила, что с засекреченной версией стратегии уже ознакомлены американские законодатели.

"Бюджет на 2023 год непосредственно опирается на нашу новую оборонную стратегию, которую сегодня утром передали в Конгресс", - заявил в свою очередь на брифинге заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд. Как он уточнил, одним из приоритетов стратегии является "укрепление и усиления мер сдерживания Китая". В ней также говорится, что "Россия остается серьезной угрозой, но Китай и его амбиции являются вызовом номер один", пояснил заместитель главы Пентагона.

Как писала "Страна", месяц назад сближение России и Китая вызывало серьезное беспокойство у Госдепа.

Также мы сообщали, что больше половины американцев считают главной угрозой США КНР, а не Россию.