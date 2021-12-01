Согласно новому опросу Института Рональда Рейгана, 52% американцев считают Китай главной угрозой для США, а 14% респондентов - Россию.

Данные исследования привел сайт телеканала Fox.

"В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам Китай", - отметили в Институте Рональда Рейгана.

Эти опасения идут рука об руку со страхом перед потенциальным военным конфликтом между США и Китаем: 71% американцев заявили, что они обеспокоены возможной войной. Это опасение разделяет большинство сторонников как республиканцев (79%), так и демократов (66%).

Для сравнения, в 2018 году главную угрозу в Китае видел только 21% американцев, а на Россию тогда указывали 30%.

"Американцы также начинают осознавать многогранный характер проблемы, связанной с Китаем", - говорится в отчете института. Из тех, кто участвовал в опросе, 20% указали на торгово-экономическую практику Китая как на источник тревоги и угрозы, 19% заявили о развитии его вооруженных сил, а 17% - о нарушениях прав человека.

Ранее "Страна" сообщала, что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая.

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