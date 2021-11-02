Во вторник, 2 ноября, Китай обвинил США в отсутствии прозрачности и ответственности в связи с аварией в Южно-Китайском море с подводной лодкой "Коннектикут" американских ВМС, случившейся в октябре.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

На ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что США должны предоставить полную информацию об инциденте, который возродил спор между двумя странами по поводу стратегического водного пути.

"Мы еще раз призываем США дать подробный отчет об аварии", - заявил дипломат.

Днем ранее представители ВМС США, выступавшие на условиях анонимности, рассказали о результатах расследования столкновения. Эксперты определили, что американская субмарина врезалась в подводную гору. При этом в ВМС в деталях не объяснили, как такое могло произойти и не сообщили о степени повреждения субмарины класса Seawolf.

Ван расценил это как "отсутствие прозрачности и ответственности" со стороны США в ходе расследования инцидента.

Он сказал, что США до сих пор не смогли представить четкого объяснения того, что атомная подводная лодка ВМФ делала в этом районе, а также указать "конкретное место аварии: была ли она в исключительной экономической зоне другой страны или даже на ее территории, случилась ли ядерная утечка или загрязнение морской среды".

Как добавили в агентстве, Китай претендует на суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем, через которое ежегодно проходят суда с товарами на триллионы долларов. При этом еще шесть стран заявляют права на острова, атоллы и исключительные экономические зоны в море, а США настаивают на сохранении свободы судоходства в его водах, подкрепляя свою позицию регулярными военными полетами, морским патрулированием и учебными миссиями по всему региону.

Инцидент с субмариной произошел 2 октября, но флот сообщил о нем только через пять дней. Судно отправилось в Гуам для оценки ущерба, где и остается до сих пор. Между тем гонконгские СМИ спустя 10 дней после аварии писали, что судно могло столкнуться с неким китайским объектом.

А 2 ноября в США признали, что подлодка налетела на гору, из-за чего в ее носовой части были повреждены балластные цистерны.