В Китае наблюдается значительное улучшение ситуации с поставками угля на фоне роста его производства, что способствовало стабилизации цен.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам развития и реформ Китая (NDRC).

По данным комитета, с середины октября среднесуточная добыча угля в стране превышала 11,5 млн тонн.

Котировки январских фьючерсов на энергетический уголь на товарной бирже Чжэнчжоу упали более чем вдвое по сравнению с пиковым уровнем середины октября и находятся сейчас ниже 920 юаней за тонну. При этом, с декабря 2020 года до 19 октября, их цена взлетела более чем втрое.

По мере уменьшения дефицита запасы топлива на основных угольных электростанциях страны восполняются, сообщает агентство "Синьхуа". Ожидается, что запасы угля на электростанциях страны превысят 110 млн тонн, что позволит обеспечить потребление в течение 20 дней.

"В последние дни суточная поставка угля на основные угольные электростанции превысила 8 млн тонн, при этом самый высокий показатель превысил 8,32 млн тонн, что является историческим максимумом", - говорится в сообщении NDRC.

По оценке аналитиков Commonwealth Bank of Australia, число провинций КНР со значительным дефицитом электроэнергии упало до двух в середине октября по сравнению с 18 в начале месяца. Эксперты учитывают районы, в которых спрос превышает предложение более чем на 10%, сообщает CNBC.

Аналитики отмечают, что количество угольных электростанций с опасно малыми запасами угля (менее 7 дней) также уменьшилось на 90% за аналогичный период.

Ранее "Страна" сообщала, что в ближайшие дни в украинские порты прибудут пять судов с импортным углем из США общим объемом около 280 тысяч тонн.

Также мы писали, что цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на 1 ноября повысилась на 25,7% после того как Россия и Беларусь отказались продавать Украине электроэнергию а также был остановлен экспорт российского угля в Украину.