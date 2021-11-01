Цены на хлопок продолжают расти на фоне его нехватки на мировом рынке при продолжающемся повышении спроса со стороны Китая.

Об этом сообщают данные лондонской биржи ICE Feature в понедельник, 1 ноября.

Стоимость хлопка-сырца на бирже ICE Feature поднялась до 1,1 доллара за фунт впервые с 2011 года.

Китай был вынужден существенно увеличить импорт хлопка из США после того, как в прошлом году администрация американского президента Дональда Трампа запретила ввоз в страну продукции из хлопка, производимого в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Такое решение США было обусловлено подозрениями в том, что хлопок в этом регионе производится с использованием принудительного труда уйгуров.

При этом американские компании по-прежнему вправе импортировать хлопковую продукцию, произведенную в Китае, если сам хлопок был выращен за пределами страны. Таким образом, Китай импортирует хлопок, в основном американский, для производства товаров и их отправки обратно в Штаты.

Урожай хлопка в США в текущем году запаздывает из-за проливных дождей в основных регионах выращивания этой культуры.

Кроме того, Индия ожидает снижения производства хлопка внутри страны в этом году, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно прогнозу индийской ассоциации хлопка, экспорт хлопка из страны в сельскохозяйственном сезоне 2021-2022 годов будет на 38% ниже, чем годом ранее.

Аналитическая компания Cotlook ухудшила прогноз дефицита хлопка на мировом рынке до 207 тысяч тонн с ожидавшегося в сентябре дефицита в 122 тысячи тонн.

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