На фоне эскалации отношений между США и Китаем вокруг поддерживаемого Вашингтоном Тайваня на Западе обсуждаются сценарии, по которым может пойти обострение в регионе.

Подробный разбор опубликовало агентство Reuters в статье "T-DAY: Битва за Тайвань" и они основаны на интервью примерно с десятком военных стратегов и нынешними и бывшими офицерами из Тайваня, США, Австралии и Японии.

Варианты действий Пекина включают захват отдаленных островов Тайваня, блокаду или тотальное вторжение.

"Любой из этих шагов может вылиться в войну между Китаем и Америкой за Тайвань", - пишет Reuters.

Впрочем, по выводам агентства, у США мало возможностей защитить Тайвань в случае китайской интервенции. Но если Америка бросит Тайвань так же, как бросила Афганистан, соседи Китая постараются как можно скорее получить ядерное оружие для самозащиты.

"Если Америка не пожелает или не сумеет защищать Тайвань, ее союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Корею и Австралию, в одночасье стали бы гораздо более уязвимей для военного и давления Китая и могли бы озаботиться получением ядерного оружия, чтобы повысить свою безопасность. Однако, по словам нынешних и бывших высокопоставленных представителей командования США, если Америка решит защищать остров, нет никаких гарантий, что она победит все более мощную армию Китая", - говорится в статье.

Приводим основные сценарии, описанные Reuters. Отметим, что большинство из них исходят из того, что у Китая нет планов начинать большую войну против Тайваня и США, а действия Пекина будут носит характер "принуждения к миру". То есть, речь будет идти об ограниченных боевых действиях с целью заставить Тайвань начать переговоры об объединении с Китаем по "гонконговской" модели - "одна страна, две системы". И лишь последний сценарий предусматривает, что Китай открыто атакует и Тайвань, и подразделения американских войск вслед за чем начинается полномасштабная война во всей Восточной Азии.

Напомним, что Тайвань - остров в Южно-китайском море, на который после победы в Гражданской войне в Китае коммунистов в 1949 году, эмигрировало потерпевшая поражение сторона - партия Гоминдань во главе с Чан Кайши. И основало там свое государство - "Китайскую республику". Китай (и подавляющее большинство других стран мира, включая Украину) считает Тайвань - китайской территорией.

В тоже время, военную поддержку Тайваню оказывают США.

Сценарий 1. Блокада островов Мацзу

Мацзу - архипелаг, расположенный вблизи китайского побережья, который контролируется Тайванем. КНР всегда считала Мацзу своей территорией.

Первый сценарий, который описывает Reuters, звучит так.

"Опросы общественного мнения на Тайване показывают неуклонно растущую поддержку формальной независимости среди молодого поколения острова. Соединенные Штаты и их региональные союзники продолжают укреплять военные и политические связи с Тайбэем. Си и его высшее военное командование решают, что Китай введет блокаду тайваньских островов Мацзу, чтобы усилить давление на Тайбэй (столица Тайваня - Ред.) с целью начать переговоры об объединении.

Корабли и подводные лодки ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая) окружают острова и островки. Сотни земснарядов, рыбацких лодок и других китайских кораблей также приближаются, чтобы поддержать окружающую флотилию.

Небольшая тайваньская береговая охрана и военный гарнизон теперь изолированы и бессильны сопротивляться.

С подавляющим преимуществом Китая в ракетах, ударных самолетах и военных кораблях силы Тайваня уничтожены задолго до того, как они достигнут Мацзу. Острова переходят под контроль Китая".

Сценарий 2. Вторжение на Цзиньмэнь

Далее мысль аналитиков Reuters обращается к другим островам, подконтрольным Тайваню около континентального Китая.

И это сценарий номер 2.

"На фоне блокады островов Мацзу и отказе правительство Тайваня от объединения Пекин решает захватить остров Цзиньмэнь - это еще одна тайваньская территория, расположенная в 6-7 километрах от китайского побережья. Стремительная десантная операция, поддержанная береговой артиллерией и авиацией, обречена на успех.

Без предупреждения НОАК обрушивает артиллерийский и ракетный огонь на штаб тайваньской армии Цзиньмэнь. Пока продолжается бомбардировка, десантные корабли НОАК с войсками, сходятся к пляжам Цзиньмэнь, а сотни вертолетов переправляют десантные войска для захвата ключевых стратегических позиций.

С военно-морских баз на китайском побережье десятки мощных китайских военных кораблей и подводных лодок плывут в воды между Цзиньмэнь и Тайванем, пытаясь заблокировать любое подкрепление, достигающее осажденного острова.

Военное командование Тайваня наносит серию ракетных ударов по портам на китайском побережье и по военным кораблям НОАК вблизи острова. Система противовоздушной обороны Тайваня также запускает ракеты класса "земля-воздух" по самолетам НОАК над Тайваньским проливом. Реактивные истребители острова пытаются сбивать китайские истребители и бомбардировщики, атакующие Цзиньмэнь.

Но, прежде чем Соединенные Штаты и их союзники смогут ответить на отчаянные мольбы Тайбэя о помощи, наземные силы НОАК сокрушат защитников Цзиньмэнь. Пока американские и японские военно-морские силы движутся к Тайваньскому проливу, Пекин предупреждает, что они не должны вмешиваться. Пекин также требует, чтобы Тайбэй согласился на переговоры об объединении по формуле "одна страна, две системы".

Американские и японские корабли и самолеты избегают атак на китайские войска, чтобы избежать большой войны из-за такой небольшой территории".

Сценарий 3. Таможенный карантин

Далее, по мнению аналитиков Reuters, события могут развиваться по пути морской блокады.

"На фоне продолжающейся китайской военной кампании Тайвань продолжает отвергать переговоры об объединении с Пекином. Соединенные Штаты увеличивают поставки оружия для военных осажденного острова, Япония отправляет подразделения армии и флота на южные острова Японского архипелага для интенсивной подготовки к высадке морского десанта.

Встревоженное такими движениями, военное и политическое руководство Китая под руководством Си Цзиньпина решает ввести экстренный таможенный карантин Тайваня, чтобы заставить руководство острова согласиться на переговоры.

Пекин запрещает всем судам заходить в территориальные воды Тайваня без его разрешения. Китайские военные развертываются вокруг Тайваня для соблюдения карантина, перехватывая корабли, пытающиеся приблизиться к острову без разрешения Пекина.

Иностранные вооруженные силы предупреждены, что они подвергнутся нападению, если попытаются приблизиться к острову. С введением карантина и до того, как Соединенные Штаты и их союзники смогут вмешаться, Си призывает власти Тайваня предотвратить надвигающийся глобальный кризис и немедленно начать переговоры об объединении.

Попытки Тайваня сохранить свои порты открытыми для торговли быстро подавляются превосходящей огневой мощью НОАК.

В связи с внезапным прекращением импорта и экспорта Тайвань почти сразу же столкнулся с нехваткой основных поставок, особенно энергоносителей. Остров отрезан от мира. Пока Соединенные Штаты и их союзники решают, как реагировать, Пекин предлагает разрешить доставку предметов первой необходимости при условии, что Тайбэй согласится на немедленные переговоры об объединении".

Сценарий 4. Полная блокада

Если же действия, описанные выше, не приведут к согласию Тайваня на переговоры об объединении с Китаем, аналитики прогнозируют следующий сценарий.

"В условиях жесткого таможенного карантина правительство Тайваня отвергает требование Пекина о переговорах об объединении и призывает Соединенные Штаты и их союзников помочь разорвать мертвую хватку Китая. Мировые фондовые рынки рушатся в ожидании более масштабного военного столкновения и нехватки жизненно важных полупроводников и других ключевых технологических продуктов из Тайваня.

После того, как Вашингтон потребовал от Пекина отменить карантин или столкнуться с военным вмешательством, Китай решает ввести полную блокаду в попытке усилить внутреннее давление на Тайбэй.

Пекин запрещает всем судам заходить в воды вокруг Тайваня. Военные корабли и авиация НОАК выведены на ударные позиции, чтобы не допустить приближения войск США и Японии к Тайваню.

Соединенные Штаты и их союзники, включая Японию, развертывают надводные боевые корабли и подводные лодки в районе Тайваня, чтобы прорвать блокаду. Американские бомбардировщики дальнего действия размещены на Гуаме и в Австралии для усиления огневой мощи союзников над водами у побережья Китая.

Американские и японские подводные лодки первыми, прибывшие к Тайваню, начинают топить военные корабли НОАК, обеспечивающие блокаду.

Но мощная система противовоздушной обороны Китая и батареи противокорабельных ракет не позволяют Америке и ее союзникам открыть тайваньские судоходные пути и порты. Пекин также наносит удары по базам США в Японии, чтобы ослабить способность Америки к ответным действиям. Столкновения приводят к тяжелым потерям военных кораблей и человеческим жертвам.

Поскольку блокада все еще действует, Пекин призывает к немедленному прекращению огня и предлагает вести переговоры с Вашингтоном, чтобы предотвратить полномасштабную войну".

Сценарий 5. Воздушно-ракетная кампания

Следующий сценарий предполагает активное сопротивление Тайваня.

"Баллистические и крылатые ракеты Тайваня большой дальности поражают китайские авиабазы, радары ракетных батарей и другие военные цели.

Пекин призывает к немедленному прекращению огня до того, как США и их союзники смогут вмешаться, и требует, чтобы Тайбэй согласился на переговоры об объединении.

Несмотря на разрушения, Тайвань остается непреклонным и категорически отказывается вести переговоры. На фоне глобального протеста по поводу огромных потерь и лишений Соединенные Штаты и их союзники начинают развертывание сил для усиления обороны острова".

Сценарий 6. Тотальное вторжение

Этот вариант исходит из того, что Китай не будет размениваться на ограниченные удары, а начнет сразу же масштабную войну.

"Си и его высшие командиры убеждены, что у них мало времени. Америка укрепляет свои силы и союзы в Азии, а Тайбэй начинает предпринимать срочные шаги по усилению своей обороны.

Си и его командиры рассматривают, но исключают ограниченные меры, такие как захват отдаленных островов, введение блокады или ведение воздушно-ракетной кампании. Они считают, что эти операции с такой же вероятностью спровоцируют глобальный экономический кризис и вызовут американскую интервенцию, как и полномасштабное вторжение. И нет никаких гарантий, что Тайвань капитулирует.

Они решают совершить самую большую и сложную десантную и воздушную высадку из когда-либо предпринимавшихся. Цель НОАК - захватить остров до того, как Соединенные Штаты и их союзники смогут ответить.

Без предупреждения НОАК осуществляют массированные воздушные, ракетные и кибератаки по ключевым военным и гражданским целям по всему Тайваню. В то же время НОАК атакует базы США в Японии и Гуаме с помощью воздушных и ракетных ударов, пытаясь парализовать американские силы и отсрочить любое вмешательство.

Транспортные самолеты и вертолеты НОАК совершают десант на Тайвань для захвата ключевых целей, включая аэродромы, порты, правительственные здания и командные центры. Эти воздушные десанты включают подразделения специальных сил, которым поручено захватить или убить политическое и военное руководство острова.

Когда первые ракеты и авиаудары обрушиваются на Тайвань, политических и военных лидеров срочно отправляют в специально подготовленные и укрепленные подземные командные центры.

Тайваньские военные с укрытых и укрепленных позиций, переживших первоначальный натиск, наносят ракетные удары дальнего радиуса действия по армаде вторжения и китайским портам.

Поскольку их силы в Азии также подвергаются атаке, к Соединенным Штатам присоединяются ключевые партнеры по альянсу - Япония и Австралия, и они начинают атаковать силы вторжения НОАК. Американские и японские подводные лодки направляются в Тайваньский пролив для перехвата войсковых транспортов и военных кораблей НОАК. Дополнительные боевые группы авианосцев США направляются в Азию, в то время как американские бомбардировщики и истребители-невидимки наносят ракетные удары по кораблям и самолетам НОАК.

Через несколько часов в Восточной Азии бушует полномасштабная война".