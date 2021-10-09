Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня призвал к "воссоединению" с островной республикой. Тайвань отстаивает статус независимого государства, однако считается Пекином одной из китайских провинций.

Об этом заявил глава КНР, выступая в Доме народных собраний в Пекине на церемонии, посвященной 110-й годовщине сокрушившей монархию Синьхайской революции.

Си Цзиньпин считает, что объединение "мирными средствами" наилучшим образом отвечало бы интересам всей китайской нации. Более того, он предупредил, что отделение Тайваня ничем хорошим не закончится.

В то же время президент Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе собщил, что Тайвань отклонила предложение главы КНР.

"Тайвань незамедлительно отклонил призыв китайского лидера. Островная республика является "суверенной и независимой страной, не входящей в состав Китайской Народной Республики", - заявила она.

По словам Цай Инвэнь, в результате Синьхайской революции 1911 года была основана "демократическая республика, а не авторитарная диктатура, и на Тайване эта демократия "действительно реализована".

Кроме этого, Цай Инвэнь обвинила Пекин в нарушении своих обещаний. Она утверждает, что принцип "одна страна - две системы" оказался нереализуемым, а большинство из 23 миллионов тайванцев отвергают эту модель, отстаивая демократию.

При этом Си Цзиньпин выступил с предостережением по отношению к Тайваню.

"Те, кто забывает свое наследие, предает свою родину и пытается и пытаться разделить страну, плохо кончат", - пригрозил он.

Не указывая на США, которые поддерживают Тайвань, лидер КНР заявил о недопустимости любого внешнего вмешательства в тайванский вопрос и добавил, что "это чисто внутреннее дело для Китая".

Ранее Китай выступил с осуждением совместного заявление стран G7, которые призвали Пекин прекратить нарушения прав человека в мусульманском регионе Синьцзяне и поддержали автономию Гонконга.

Помимо этого, в командовании вооруженных сил США предполагают, что Китай ускоряет свои попытки вытеснить американские военные силы в Азии, а в течение ближайших шести лет Пекин может захватить Тайвань.