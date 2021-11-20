Пандемия коронавируса и Иран вошли в число самых главных вызовов для Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время конференции "Манамский диалог", которая прошла в Бахрейне.

Его слова приводит сайт мероприятия.

"Я хотел бы назвать четыре самых важных вызова, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия, изменение климата, терроризм и Иран", - заявил министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что Cоединенные Штаты Америки стремятся решить вопрос ядерной сделки с Ираном, однако готовы к применению любых средств для обеспечения собственной безопасности.

Министр обороны США Остин назвал угрозы для страны. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что США неоднократно называли одной из главных угроз Россию. Так, официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявлял, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, и оно может угрожать США.

Также мы писали, что министры обороны стран НАТО на встрече в четверг, 21 октября, согласовали документ-план ответов на различного рода конфликты. Новая стратегия призвана подготовить НАТО на случай одновременной российской атаки на Балтике и в Черноморском регионе с применением ядерного оружия, взломом компьютерных сетей и атаками из космоса.

Кроме того, США не раз называли своим опасным врагом Китай, на Западе даже описывали сценарии военного противостояния стран.