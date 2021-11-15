Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, и оно может угрожать США.

Об этом Кирби сказал 15 ноября во время брифинга. Его общение с журналистами транслировалось в Твиттере ведомства.

"Мы пристально следим за различными средствами, которые Россия, по-видимому, хочет разработать, которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, США не получали от российской стороны предупреждения об испытаниях оружия.

Также он добавил, что миру нужны общие нормы освоения околоземного пространства.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/fPHIYevKa0 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 15, 2021

Как писала "Страна", ранее в Госдепе обвинили Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия, которое создало угрозы МКС. В результате испытания якобы появилось более 1,5 тысячи обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран.

На прошлой неделе США обвиняли Россию в подготовке вторжения в Украину.