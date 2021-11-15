Кирби вслед за Госдепом раскритиковал Россию. Скриншот

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, и оно может угрожать США.

Об этом Кирби сказал 15 ноября во время брифинга. Его общение с журналистами транслировалось в Твиттере ведомства.

"Мы пристально следим за различными средствами, которые Россия, по-видимому, хочет разработать, которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, США не получали от российской стороны предупреждения об испытаниях оружия.

Также он добавил, что миру нужны общие нормы освоения околоземного пространства.

Как писала "Страна", ранее в Госдепе обвинили Россию в "безрассудном" испытании противоспутникового оружия, которое создало угрозы МКС. В результате испытания якобы появилось более 1,5 тысячи обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран.

На прошлой неделе США обвиняли Россию в подготовке вторжения в Украину.

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