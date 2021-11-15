Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия "безрассудно" провела испытания противоспутникового оружия. По его мнению, в результате якобы возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции.

Об этом Прайс сказал на традиционном брифинге 15 ноября.

"Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников", - сказал Прайс. Он добавил, что проведенное Россией испытание ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь "угрожают интересам всех стран" и МКС.

"Вдобавок, это испытание существенно увеличит риски для астронавтов и космонавтов, работающих на МКС... США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", - пригрозил Прайс.

До брифинга Працса представитель руководства США на условиях анонимности сообщил, что поступила информация о проведении в минувшие выходные испытания российского противоспутникового оружия.

Такое оружие разрушает свои цели, создавая опасные условия, поскольку приводит к формированию облака фрагментов, способных столкнуться с другими объектами, что, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию с проникновением летящих предметов через околоземную орбиту.

Сами США, по неофициальной информации, также проводят такие испытания.

Российские вооруженные силы и Минобороны РФ пока не дают комментариев по поводу испытаний.

Однако ТАСС, со ссылкой на источники, сообщает, что во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит вопрос с НАСА о космическом мусоре, который, как считают американцы, оказались около МКС из-за испытаний российского оружия.

Между тем с конца октября американская пресса настойчиво обвиняет Россию в концентрации войск у границы с Украиной.

Несмотря на опровержения со стороны РФ и даже Киева в США принялись готовить новые антироссийские санкции на случай нападения на Украину.