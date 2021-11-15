Украинские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой о поставках противокорабельных ракет "Гарпун".



Об этом сообщает ZN.UA.

Как передает издание, планы купить у США противокорабельные ракеты "Гарпун" вместе с береговыми ракетными комплексами у Минобороны Украины были еще прошлом году.

"Гарпун" — противокорабельная ракета, разработанная и изготовленная McDonnell Douglas (ныне Boeing Defense, Space & Security). Ракета Standoff Land Attack Missile (SLAM) является вариантом наземного нападения.

Ракета использует активное радиолокационное самонаведение и летает чуть выше воды, чтобы уклониться от систем обороны.

Ракета "Гарпун" может быть запущена из:

Самолета с неподвижным крылом (AGM-84, ракета без твердотопливного ракетного ускорителя);

Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердотопливным ракетным ускорителем, который отцепляется, чтобы позволить основному турбореактивному двигателю ракеты поддерживать полет);

Подводной лодки (UGM-84, ракета оснащена твердотопливным ракетным ускорителем для обеспечения подводного запуска через торпедный аппарат);

Батареи береговой обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что 14 ноября Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую американский президент Джо Байден направил в Украину в августе.

Кроме этого, Вооруженные силы Украины хотят снабдить боеприпасами отечественного производства. Уже сейчас начались инициированные Минобороны государственные испытания 30-милимметровых гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17. Решение о принятии на вооружение этих боеприпасов и о серийном производстве их на базе украинских предприятий будет принято до конца года по итогам испытаний.