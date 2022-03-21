"США не будут принуждать КНР в отношениях с РФ". Китайское госиздание написало о России и войне в Украине
Китайское государственное издание Global Times выпустило статью об отношениях с Америкой и Россией. Ее заголовок: "США не будут принуждать Китай в отношениях с Россией".
В статье говорится, что попытка шантажа Китая последствиями за поддержку России является "нелепой", "наглой и бесполезной", а также обреченной на провал.
Заявления США о том, что Китай собирается оказать военную помощь России в Украине, издание называет дезинформацией, необходимой для давления на КНР.
При этом в Китае считают, что РФ и сама справится с войной в Украине.
"Военная операция России в Украине - это не та война, которую РФ не может себе позволить в одиночку. Судя по тому, что мы видим, российский ВПК может обеспечить то, что нужно российским войскам. Россия отправляет оружие на экспорт своим партнерам, так зачем ей военные поставки от других?", - пишет Global Times.
"В целом тон материала - Китай остается нейтральным и военного участия в этом конфликте принимать не будет", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".
Напомним, ранее сообщалось, что Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США по поводу взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.
Также мы писали, что в МИД КНР заявили, что Китай не собирается поддерживать Украину в войне с Россией, но и России оружие поставлять не будет.
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