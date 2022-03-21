Китайское государственное издание Global Times выпустило статью об отношениях с Америкой и Россией. Ее заголовок: "США не будут принуждать Китай в отношениях с Россией".

В статье говорится, что попытка шантажа Китая последствиями за поддержку России является "нелепой", "наглой и бесполезной", а также обреченной на провал.

Заявления США о том, что Китай собирается оказать военную помощь России в Украине, издание называет дезинформацией, необходимой для давления на КНР.

При этом в Китае считают, что РФ и сама справится с войной в Украине.

"Военная операция России в Украине - это не та война, которую РФ не может себе позволить в одиночку. Судя по тому, что мы видим, российский ВПК может обеспечить то, что нужно российским войскам. Россия отправляет оружие на экспорт своим партнерам, так зачем ей военные поставки от других?", - пишет Global Times.

"В целом тон материала - Китай остается нейтральным и военного участия в этом конфликте принимать не будет", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее сообщалось, что Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США по поводу взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.

Также мы писали, что в МИД КНР заявили, что Китай не собирается поддерживать Украину в войне с Россией, но и России оружие поставлять не будет.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.