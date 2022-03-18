Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин после переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что "противоречия между КНР и США могут остаться, но их усиление не должно отразиться на мировой торговле, энергетике и отраслевых цепочках".

"То есть, надо полагать, речь идёт о мерах, которыми США грозит Китаю, если он будет помогать России обходить санкции", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что Си Цзиньпин после разговора с Байденом заявил, что война в Украине не выгодна ни одному человеку в мире.

Также "Страна" сообщала, что Джо Байден намерен попросить председателя КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина с тем, чтобы прекратить войну в нашей стране.

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