Анализируем, что сегодня изменилось на фронтах и какие сигналы Украина, Россия и Запад посылают по установлению мира.

Ситуация на фронте 17 марта

Начнем с Киева. Согласно сводкам Генштаба ВСУ, российские войска копят силы для возобновления наступления на Бровары (северо-восток Киева, левый берег Днепра) и для дальнейшей блокады с востока.

А на правом берегу пытаются двигаться в сторону Вышгорода (город к северу от Киева около Днепра).

Это же подтверждалось и новостями об обстрелах. В частности, под огонь попали Новые Петровцы (недалеко от Вышгорода - там, где усадьба Януковича "Межигорье").

Судя по всему, российские войска, хотят прибились свои позиции непосредственно к северным окраинам Киева.

Далее - Харьковская область.

Самая горячая точка - Изюм. Это ворота на север Донбасса и там уже больше недели идут ожесточенные бои между российскими войсками и ВСУ.

По Изюму у Генштаба такие формулировки: "Оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Предпринимают попытки закрепиться на занятых рубежах".

Если россияне уже пытаются наступать из Изюма, то город или основную его часть, по этой логике, они заняли.

Впрочем, еще сегодня днем российские военные телеграм-каналы сообщали, что ВСУ по-прежнему держатся в южной части Изюма (на другом берегу Северского Донца), продолжаются артиллерийские дуэли.

При этом в РФ утверждают, что россияне предприняли обходной маневр и заняли село Каменка на трассе южнее Изюма.

Правда, вчера главком ВСУ Залужный сообщал, что атаку россиян у Каменки украинцы отбили.

Что сегодня - точного понимания пока нет. Судя по информацией из разных источников продолжается бои за контроль над южными подступами к Изюму.

Если россияне смогут окончательно взять город далее у них открывается дорога на юг - Славянск и Краматорск.

Также ожесточенные бои идут в подконтрольной Украине агломерации Лисичанск-Северодонецк-Рубежное в Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ противник продвинулся в районе Рубежного и закрепляется на окраинах города. В "ЛНР" при этом идут сообщения, что из города украинские войска отошли в Северодонецке и Лисичанск, но пока эта информация не подтверждена официально даже в России.

Но в целом атака на эти города будет продолжена. В случае их захвата у российской армии и "ЛНР" появится возможность нанести удар с востока по тылам группы украинских войск в Донецкой области (Славянск, Краматорск, Бахмут).

Из Донецка силы "ДНР" штурмуют Верхнеторецкое (к северу от Донецка) и Марьинку (к западу). По данным Украины, во время штурма противник понес потери и проводит перегруппировку войск. В "ДНР" говорят, что их подразделения вошли в Верхнеторецкое, но украинцы контратаковали, и сейчас идут бои.

Продолжаются и бои вокруг Авдеевки (также к западу от Донецка)

Что же до Мариуполя, там, пишут в Генштабе, продолжается штурм. При этом сегодня российские военкоры уже выкладывают видео и фото практически из центра Мариуполя. В частности, с трамвайной остановки "Бульвар Шевченко", которая находится в двух километрах от драмтеатра (и со стороны завода "Азовсталь", за который идут бои).

Что сейчас вообще происходит в Мариуполе и как там выживают люди - мы разбирали здесь.

Но в целом понятно, что на взятие города в ближайшее время сейчас идет основная ставка российского командования. Это позволило бы резко усилить позицию на переговорах с Украиной и показать, что та же судьба (окружение и потом штурм, не считаясь с потерями и разрушениями) может ожидать и другие города.

Российские телеграм-каналы прогнозируют, что на окончательную зачистку города россиянам и "ДНР" потребуется еще плюс-минус неделя.

Кардинально ситуацию для украинских сил в городе (а это крупная группа войск: по данным СМИ на начало войны там было около 15 тысяч военных) мог бы изменить в лучшую сторону деблокирующий удар со стороны ВСУ, чтоб прорвать кольцо окружения. Однако еще на прошлой неделе Арестович заявлял, что это нереально. В Донецкой области украинские войска скованы боями к северу от Волновахи, а из Запорожья войскам пришлось бы идти более 200 километров по голой степи, подвергаясь опасности уничтожения в воздухе.

Поэтому ситуация для украинских сил в городе объективно очень сложная.

Последний важный факт по ситуации на фронте - россияне продолжают наступать в сторону Кривого Рога и взяли сегодня село Малая Шестерня в 60 километрах от города.

Напомним, что в Кривом Роге находятся одни из крупнейших в мире месторождений железной руды - стратегический актив Украины.

Разговоры о переговорах

Сегодня прозвучало несколько важных сигналов из Украины, России, а также от западных стран по переговорному процессу. А точнее - по подготовке мирного договора между Россией и Украиной, чтоб завершить войну.

Представитель Банковой на переговорах Михаил Подоляк дал интервью польскому изданию Wirtualna Polska. Вот главные тезисы:

1. Примерный срок подготовки проекта мирного договора - от нескольких дней до полутора недель. То есть, достаточно быстро.

2. Де-юре Украина от Крыма и Донбасса отказываться не намерена. Вопрос - как будут управляться эти территории. Конкретная модель, видимо, как раз и обсуждается на переговорах (отметим - Россия, в свою очередь, также заявляет, что Крым - ее территория и обсуждать она этот статус ни с кем не намерена, а требует, чтоб Киев этот статус признал.

3. Подоляк заявляет, что часть требований, которые звучали изначально, Россия уже сняла (отметим, что из России подтверждений этому не было).

4. Встреча Путина и Зеленского может состояться в течение ближайших недель (напомним, что в России вероятность такой встречи допускают, но говорят, что ей должна предшествовать завершение работы по проектам документов).

То есть с украинской стороны проглядывает некий оптимизм. Впрочем, с российской, как писалось выше, ничего этого пока не подтверждают. Более того, не устают повторять, что "спецоперация" продолжится до полного выполнения российских требований - от "демилитаризации" до "денацификации".

Сегодня эту тему прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сослался на то, что знает позицию России и всю эту ситуацию в целом. Итак, что он заявил:

прекращения огня и "спецоперации" не будет, пока министры иностранных дел РФ и Украины не утвердят мирный договор.





нынешние требования России Лукашенко назвал "умеренными". Но если Зеленский не заключит с Путиным договор сейчас, то потом "придется подписать акт о капитуляции".





вместе с тем президент Беларуси выразил уверенность, что мирный договор скоро - "в ближайшее время" - будет подписан.

Итак, с одной стороны Лукашенко показывает, что позиция России будет оставаться жесткой. С другой - дал понять, что мир может наступить уже скоро (и в этом его прогноз совпадает с тем, что говорит Подоляк).

Но есть еще одна точка зрения - западная. Там оптимизма гораздо меньше.

Так, агентство Reuters со ссылкой на источник среди западных политиков, пишет, что между переговорщиками Украины и России - "пропасть". А глава МИД Франции заявил, что Россия только делает вид, что договаривается с Украиной, при этом ведя жестокую войну на ее территории.

Одновременно Европа готовится к еще большим потокам беженцев из Украины и называет это серьезной проблемой. То есть на Западе ждут обострения войны, а не наступления мира.

А президент Франции Макрон вообще призвал готовить вооруженные силы своей страны к вероятному военному конфликту в Европе.

Сама же Украина, судя по всему, готовится усиливать мобилизацию. А Арестович уже призывают украинцев готовиться к рельсовой войне против россиян и взрывать железные дороги в тылу противника.

В общем, довольно разноречивые сигналы, по которым нельзя сделать однозначного вывода о прогрессе в переговорах.

Однако то, что процесс идет и даже звучат некоторые прогнозы по срокам вселяет определенный оптимизм.

Какие обстрелы были 17 марта

География наиболее страшных ударов на эти неполные сутки: Харьковская область, Киев, Черниговская область, Рубежное и Северодонецк Луганской области, Мариуполь. Всего по стране погибли минимум 75 человек.

Новости о трагических обстрелах начали поступать еще с ночи. Под Харьковом был нанесен удар по центру городу Мерефа. Случился крупный пожар. По словам главы местной громады Вениамина Ситова, уничтожен дом культуры, и есть жертвы среди военных.

Погиб 21 человек, ранены еще 25, десять из них в тяжелом состоянии, сообщила прокуратура Харьковской области.

"Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем находились люди. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать, военных отправили в больницу", - рассказал Ситов "Суспильному".

Пострадала местная школа. Она загорелась, окна выбило взрывной волной.

Неспокойно было и в самом Харькове. Над городом на протяжении дня поднимались клубы дыма после обстрелов.

Затем вновь пошли тревожные сообщения из Киева. В столице случилось очередное попадание в многоэтажку. На этот раз - в Дарницком районе столицы.

По данным ГосЧС, на дом упали обломки сбитой ракеты. Загорелась квартира на 16-м этаже. Есть погибший. Люди с 16-го по 11-й этаж были эвакуированы.

Сегодня Рубежном под российский огонь попало 27 жилых домов, рассказал губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Ещё пять домов загорелись в Попасной и один - в Северодонецке.

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что Россия продолжает обстрелы в том числе по гражданской инфраструктуре.

По его данным, за сутки в морги Чернигова поступило 53 тела погибших в результате ударов.

Страшные данные из Мариуполя. По данным заммэра города Сергея Орлова, город разрушен на 80-90%.

"Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - сказал Орлов.

По его оценке, к началу боевых действий в Мариуполе оставалось от 350 000 до 400 000 жителей.

Оценивая число погибших на 13 марта в 2 358 человек, Орлов объяснил, что это только те погибшие, чьи тела были на улице. В то же время, есть еще люди под завалами, поэтому количество погибших "смело можно умножить на 1,5-2".

Публикуем кадры разрушенного обстрелами бассейна в Мариуполе. В нем прятались от бомбежек мирные жители, в том числе беременные девушки и мамы с детьми.