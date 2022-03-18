В пятницу, 18 марта, идет двадцать третий день войны в Украине.

Наиболее горячие точки - Киев и Киевская область, Харьков и Харьковская область, Сумы, Чернигов, Николаевская область, Лисичанск-Рубежное-Северодонецк, Мариуполь, Марьинка, Верхнеторецкое.

Враг занял горсовет Рубежного Луганской области, обстреляв 20 зданий в Рубежном и Северодонецке. В Николаевской области разбомбили военный склад. В Харькове со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра тушили рынок Барабашово. В "ДНР" сообщают о гибели 4 человек в результате обстрела дома в Донецке на Текстильщике.

О том, что происходило на фронте 17 марта, читайте в наших итогах.

Из Мариуполя, где продолжаются бои, вчера продолжили выезжать легковые авто. Несколько тысяч человек вышли из города пешком. Гуманитарные автобусы пока не пускают.

Украино-российские переговоры продолжаются. В Офисе президента не исключили, что в течение ближайших недель могут встретиться Зеленский и Путин.

Ниже хроника дня 18 марта. Материал обновляется.

18 марта

08.55 Британская "БиБиСи" рассказывает о требованиях Путина к Украине, которые российский президент озвучил во время вчерашних переговоров с Эрдоганом. Их передал журналистам советник турецкого президента Ибрагим Калын.

Всего две группы требований. В первой - согласие Украины с внеблоковым статусом (страна не должна подавать заявку на вступление в НАТО). А также разоружение и защита русского языка. Также турецкие источники полагают, что от Киева могут потребовать осудить неонацизм.

Вторая группа требований связана с территориями. Украина должна определиться со статусом Донбасса и признать Крым российским.

Советник Эрдогана считает, что "требования президента Путина не так суровы". Но украинские власти не раз заявляли, что не пойдут на признание российского статуса полуострова и независимости "ЛДНР".

08.43 Видео обстрела Подольского района в Киеве.

08.38 Антон Геращенко пишет, что в 8 утра был нанесён удар по Виноградарю в Киеве.

08.37 В Киеве под обстрел попал жилой квартал в Подольском районе, сообщает Киевская госадминистрация. Число поврежденных жилых домов и количество пострадавших уточняется.

08.25 Во Львове ракетным ударом был уничтожен авиаремонтный завод, сообщает Садовой. По его словам, работа завода была остановлена заранее, поэтому человеческих жертв нет.

08.19 Харьков. В центре с самого утра слышны взрывы.

07.52 Мэр Львова Садовой подтвердил удар по городу. По его словам, обстреляли район аэропорта, но не сам аэропорт. В соседних зданиях повылетали стекла. Точную цель обстрела мэр не назвал.

07.49 В Донецке на Текстильщике обстреляли дом. В "ДНР" заявляют о гибели четырех человек.

07.48 В Харькове спасатели вытащили из-под завалов дома кошку.

07.38 В Запорожье, Кривом Роге и Днепре снова объявили воздушную тревогу.

07.22 В Харькове до сих пор тушат пожар на рынке "Барабашово", который начался вчера после обстрела.

Всего спасатели этой ночью 42 раза выезжали на вызовы по Харькову - тушили пожары и доставали людей из-под завалов.

07.17 Новая информация от мэра Вознесенска Величко: "Суспильне" сообщает, что разбомбили военный склад.

Ранее сообщалось, что попали в железнодорожный состав.

07.15 Сообщается, что удар по Львову нанесли в районе аэропорта.

07.13 Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщает, что за эту ночь россияне обстреляли 20 строений в Рубежном и Северодонецке.

06.48 Также сообщается о взрывах в Николаеве. В Николаевской области разбомбили железнодорожный состав. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на мэра Вознесенска Евгения Величко.

06.38 Жители Львова пишут в соцсетях о мощном взрыве.

Вот еще одно видео мощного взрыва:

06.30 Жители Донецка сняли на видео исходящие залпы.

Обстрел ведётся, вероятно, в направлении Авдеевки или Марьинки, где в последние дни продолжаются жестокие бои.

06.26 Россия продлила запрет на полеты в южных регионах до 26 марта, пишут информагентства. То есть, ещё на восемь дней.

Этот запрет был введен в связи со "спецоперацией" в Украине.

06.21 Поздно вечером 17 марта на Фейсбук главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко появился противоречивый пост на русском языке.

Там звучит обещание убить членов семей российских военных, которые причастны к гибели украинских пограничников на Харьковщине.

Спустя некоторое время пост исчез, а сам Дейнеко заявил, что его страницу взломали.

06.10 "ЛНР" заявляет, что захватила горсовет в Рубежном Луганской области. В здании выбиты почти все окна.

Видимо рядом шли бои.

00.35 Сводка Генштаба ВСУ.

Сообщается, что Россия уже подобрала около 1000 добровольцев из армии сирийского президента Башара Асада, а также из ливанской Хезболлы.