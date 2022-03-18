Экс-министр обороны Анатолий Гриценко написал пост о том, что Банковая якобы ведёт дело к "капитуляции" на переговорах с Россией.

Он заявил, что "Минск-3" или "Будапешт-2" - недопустимы".

По мнению Гриценко, на фоне борьбы ВСУ и мобилизации всей страны "уже начали напрягать и вызывают тревогу три обстоятельства". Среди них, как указал экс-министр обороны:

участие в переговорах с РФ главы ОПУ Андрея Ермака; "медийная неуемность Подоляка, советника Ермака, который не является ни президентом, ни премьер-министром, ни Министром иностранных дел, но больше всех их вместе взятых, чуть ли не ежедневно раздает комментарии о ходе и перспективах переговоров, в которых обещает скорое , вот-вот, возможно даже в течение нескольких дней, окончательное согласование мирного договора с РФ, а за ним и скорую встречу с Путиным"; "участие в подготовке мирного договора Александра Чалого, экс зама МИД, который никогда не поддерживал вступление Украины в НАТО, публично топившего за "нейтралитет" все эти годы, даже до войны, и который уже сейчас, после массированных ракетных ударов Путина, убеждает Запад, чтобы тот же прислушался к путинским идеям относительно новой архитектуры безопасности".

"Почему такая тревога? Чтобы героические действия нашей армии и подвиг нашего народа не завершились еще одним капитулянтским "Минск-3" или же пустыми гарантиями типа "Будапешт-2", а после этого - протестами и противостоянием уже внутри нашей страны", - написал Гриценко.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович раскритиковал Гриценко.

"Сегодня утром случилось событие, которое меня взбесило окончательно. Анатолий Гриценко, главный полковник всех Вооруженных сил Украины, при каденции которого и ушло основное вооружение из ВСУ, начал рассказывать как правильно вести переговоры и завыл старую шарманку, что Ермак все сдает и Зеленский сдает, я не выдержал", - сказал Арестович.

Также он заявил, что супруга Гриценко Юлия Мостовая якобы рассылает сообщения по своим друзьям от имени высоких представителей Запада, что Киев сегодня подвергнется страшной ракетной атаке. "На каком свете находятся эти люди? Никакого штурма Киева не будет ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время", – заявил Арестович.

После этого Гриценко ответил Арестовичу.

"Устами Арестовича, явно по указанию Ермака, пришла видео "ответка"... Я не собираюсь вступать в полемику с Ермаком и ермаками. Сейчас не то время. Сейчас главное умерить врага. И чтобы победу армии и народа потом на переговорах закрепить крепкими гарантиями безопасности, без сдачи ни одной из ключевых для нас позиций Путина. Над этим работал и буду работать дальше, мерой своих усилий. Благодарю Вас всех за понимание.

А Ермаку добавлю напоследок. Если развернутую против меня и жены кампанию по дискредитации они не остановят, тогда я вынужден буду сделать то, чего никогда не делал и ни с кем. Я обнародую скрины своих обращений к Ермаку и другим членам переговорной группы, с абсолютно конкретными и крайне важными предложениями президенту Зеленскому, с просьбами доложить их главе государства безотлагательно, и рядом – их реакцию на мои предложения. И тогда все все поймут, президент поймет тоже. Не делаю это сейчас только по одной причине – чтобы не радовать Путина-врага", - написал Гриценко.

Пост Гриценко, который возмутил Арестовича, и ответ Гриценко на обвинения Арестовича - в скринах. О нагнетании "зрады" вокруг переговоров мы писали здесь.

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