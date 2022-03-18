Президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 17 на 18 марта записал новое обращение. В нем он анонсировал новую программу кредитования для предпринимателей, а также рассказал, что поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.

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В начале обращения Зеленский сделал предупреждение наемникам, которых Россия хочет привлечь к войне в Украине.

"Мы с вами знаем - это им не поможет, поэтому я сейчас предупреждаю всех, кто попробует присоединится к оккупантам на нашей украинской земле. Это будет худшее решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую", - заявил Зеленский.

Президент также в очередной раз обратился к россиянам. Он призвал матерей российских солдат узнать, где их дети. Также он рассказал, что у Украины появились новые пленные, в том числе - среди срочников. И сообщил, что семьям некоторых из пленных российских солдат, которые сейчас в Украине, уже пришли на них похоронки, несмотря на то, что они живы.

Также президент рассказал о переговорах Украины с Россией.

"Не время раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас эффективнее работать на переговорной площадке без лишней огласки.

"Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или Фейсбуке... Считаю это правильным", - сказал он.

Кроме того, Зеленский рассказал о том, что власти подготовили новую программу кредитования для предпринимателей на базе программы "Доступные кредиты 5-7-9%" везде, где безопасно и может работать бизнес.

"Любой бизнес может получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка 5%. А общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, 18 марта Кабинет министров проголосует за масштабное сокращение регуляций. Если ранее было более 600 разрешений и лицензий, то сейчас останутся обязательными около 20 - то есть те, которые невозможно отменить, как например, об обращении с радиоактивными отходами.

"Для большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип. Огласил о начале деятельности и свободно работаешь", - сказал президент.

Зеленский также рассказал, что поручил НБУ и нардепам найти такую законодательную возможность, которая бы позволяла государству гарантировать 100% вкладов в украинских банках. Это означает, что при любых проблемах в банке, государство должно гарантировать выплату полного депозита, а не только части, как это было ранее.

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