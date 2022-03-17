Владимира Зеленского могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в открытом письме от 11 марта, подписанного группой европейских политиков.

Официально процедура номинации закрылась 31 января 2022 года, но инициативная группа попросила продлить сроки для президента Зеленского и народа Украины в открытом письме, отправленном в адрес членов Нобелевского комитета.

"В свете исторически беспрецедентных событий мы почтительно призываем Комитет по Нобелевской премии мира вновь открыть и пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира 2022 года", говорится в письме.

"Мир потрясен картинами войны из Украины. Миллионы семей сейчас живут в страхе, их домам и существованию угрожают бомбардировки и армия захватчиков. Мы стали свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией", пишут члены инициативной группы.

"Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы сражаться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять силам авторитаризма. Наши слова сочувствия и поддержки едва ли могут воздать должное тем жертвам, которые они приносят во имя принципов прав человека и мира".

Прямо сейчас и во всем мире все сограждане-демократы задаются одним и тем же вопросом: что мы можем сделать, чтобы поддержать народ Украины?

Мы считаем, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на его стороне. Поэтому мы смиренно призываем вас, Комитет, рассмотреть следующее:

Продлить и, таким образом, повторно открыть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы разрешить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", говорится в открытом письме.

Письмо в Нобелевский комитет подписали 36 европейских политиков из Нидерландов, Великобритании, Германии, Швеции, Эстонии, Болгарии, Румынии и Словакии.

Письмо открыто для подписания политическими лидерами всего мира до 30 марта.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.