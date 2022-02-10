Французский вирусолог и лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека, скончался в возрасте 89 лет под Парижем.

Об этом сообщает издание Monde в четверг, 10 февраля.

Ученый совместно с коллегой Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году открыл вирус иммунодефицита человека, за что в 2008 году они получили Нобелевскую премию по медицине.

По данным издания, Люк Монтанье скончался во вторник, 8 февраля, в Нейи-сюр-Сен под Парижем. Появившуюся в среду, 9 февраля, в социальных сетях информацию о его кончине на следующий день подтвердила мэрия коммуны О-де-Сен.

Ранее "Страна" сообщала, что скончался создатель спецэффектов в "Бегущем по лезвию" и режиссер Дуглас Трамбалл. Ему было 79 лет. Дуглас Трамбалл известен как режиссер фильмов "Молчаливое бегство", "Мозговой штурм", "Назад в будущее. Поездка". Кроме того, он создавал спецэффекты к картинам "Космическая одиссея: 2021", "Близкие контакты третьей степени", "Бегущий по лезвию". За спецэффекты Трамбалл трижды был номинирован на премию "Оскар".

Также мы писали, что умер легенда Одесской киностудии режиссер Геннадий Тарасуль. Он был автором сценариев таких фильмов, как "Ответная мера", "Долгая память", "Мгновение любви" и другие. Также он - второй режиссер девяти фильмов, из них два фильма Киры Муратовой - "Короткие встречи" с Владимиром Высоцким и "Долгие проводы". Кроме того, Тарасуль сыграл в эпизодах в картинах Киры Муратовой "Настройщик", "Мелодия для шарманки".