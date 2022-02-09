Во вторник, 8 февраля, умер украинский кинорежиссер и сценарист Геннадий Тарасуль. Ему было 88 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского отделения НСКУ на своей странице в Facebook.

"8 февраля, на 88-м году жизни не стало одного из старейших членов Одесского отделения НСКУ - кинорежиссера и сценариста Геннадия Львовича Тарасуля", - сообщили в НСКУ.

О режиссере говорят, что стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды - "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы одесского кино. Он начал заниматься кинематографом сразу после окончания Одесского политехнического института.

Геннадий Тарасуль автор сценария многих фильмов таких фильмов как "Ответная мера", "Долгая память", "Мгновение любви" и другие. Также он - второй режиссер девяти фильмов, из них два фильма Киры Муратовой - "Короткие встречи" с Владимиром Высоцким и "Долгие проводы".

Кроме того, сыграл эпизоды в картинах Киры Муратовой "Настройщик", "Мелодия для шарманки".

Тарасуль в конце восьмидесятых придумал, создал и возглавил фестивальный зрительский центр "Золотой Дюк".

Кроме того, Геннадий Тарасуль писал и издавал книги. Некоторые из них становились основой для постановки театральных спектаклей.

Напомним, вчера умер создатель спецэффектов в "Бегущем по лезвию" и режиссер Дуглас Трамбалл. Его не стало в возрасте 79 лет.

Также мы сообщали о смерти известной итальянской актрисы и кинорежиссера Моники Витти. Она стала известной благодаря картинам "Флирт" и "Франческа и я".