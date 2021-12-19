Актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании второй раз
Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила кинозвезду Жерара Депардье в изнасиловании.
Об этом она заявила в своем Twitter.
25-летняя актриса, звезда сериала "Расследования Френки Дрейк", опубликовала в социальных сетях, что стала "жертвой актера". По ее словам, инцидент произошел в августе 2018 года. С тех пор она хранила молчание, однако "молчание хоронит ее заживо".
В свою очередь Депардье обвинение отрицает, а его адвокаты заявили, что будут отстаивать интересы 72-летнего актера в судебном порядке.
Напомним, это уже не первое подобное обвинение в сторону Депардье. Так, в 2018 году молодая французская актриса и танцовщица пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства и изнасилование со стороны Жерара Депардье. По словам актрисы, она приходила на "неофициальные репетиции".
В феврале текущего года адвокат кинозвезды Эрве Темим заявил, что его подзащитный находится на свободе, но под надзором суда. Сам Депардье полностью отвергает все обвинения в свой адрес после возобновления расследования.
Первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против Депардье было отменено в 2019 году из-за отсутствия доказательств. Прошлым летом его восстановили, что привело к уголовным обвинениям, предъявленных актеру в декабре прошлого года.