Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила кинозвезду Жерара Депардье в изнасиловании.

Об этом она заявила в своем Twitter.

25-летняя актриса, звезда сериала "Расследования Френки Дрейк", опубликовала в социальных сетях, что стала "жертвой актера". По ее словам, инцидент произошел в августе 2018 года. С тех пор она хранила молчание, однако "молчание хоронит ее заживо".

В свою очередь Депардье обвинение отрицает, а его адвокаты заявили, что будут отстаивать интересы 72-летнего актера в судебном порядке.

Напомним, это уже не первое подобное обвинение в сторону Депардье. Так, в 2018 году молодая французская актриса и танцовщица пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства и изнасилование со стороны Жерара Депардье. По словам актрисы, она приходила на "неофициальные репетиции".

В феврале текущего года адвокат кинозвезды Эрве Темим заявил, что его подзащитный находится на свободе, но под надзором суда. Сам Депардье полностью отвергает все обвинения в свой адрес после возобновления расследования.

Первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против Депардье было отменено в 2019 году из-за отсутствия доказательств. Прошлым летом его восстановили, что привело к уголовным обвинениям, предъявленных актеру в декабре прошлого года.