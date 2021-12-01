Американская писательница Элис Сиболд, автор бестселлера "Милые кости" извинилась перед мужчиной, отсидевшим 16 лет в тюрьме по обвинению в ее изнасиловании и оправданным в этом году.

Об этом сообщает ВВС.

Несправедливо осужденного Энтони Бродуотера оправдали 22 ноября.

"Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас, и я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло, и никогда не изменят", - сказала Сиболд.

Бродуотер через адвокатов передал свой ответ писательнице. В нем говорится, что он "испытал облегчение от того, что она извинилась".

Сиболд изнасиловали в 1981 году в Сиракузском парке в штате Нью-Йорк. Через месяц после инцидента она увидела на улице темнокожего мужчину, которого приняла за напавшего на нее, и обратилась в полицию. Офицеры задержали Бродуотера.

После его ареста писательница не сразу опознала в нем своего насильника, выбрав изначально другого мужчину. Однако Бродуотера все равно судили на основании ее рассказа и анализа волос.

После освобождения из тюрьмы в 1998 году мужчина остался в реестре сексуальных преступников, что сильно сказалось на его жизни. Даже женившись на женщине, которая верила в его невиновность, Бродуотер не захотел заводить детей, чтобы они не страдали от тюремного прошлого отца.

В 1999 году писательница выпустила мемуары "Счастливая", в которых рассказала об изнасиловании. Насильнику в книге она присвоила псевдоним Грегори Мэдисон. Книга ознаменовала старт писательской карьеры Сиболд. В 2002 году вышел ее бестселлер "Милые кости", по которому в 2009 году Питер Джексон снял одноименный фильм с Сиршей Ронан и Стэнли Туччи.

Изначально сомнения в справедливости приговора Бродуотеру возникли у продюсера Тима Муччианте, который работал над экранизацией "Счастливой". Он заметил несоответствия между сценарием фильма и книгой, написанной Сиболд.

"Я начал копаться и пытаться выяснить, что же произошло на самом деле", - сказал он.

В результате Муччианте вышел из кинопроекта и нанял частного детектива, а тот, в свою очередь, связался с адвокатом, который взялся за дело.

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