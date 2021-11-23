В Кривом Роге два подростка 2006 года рождения на улице жестоко избили 48-летнюю женщину, после чего изнасиловали и украли ее мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Кривого Рога в Facebook.

"22 ноября полиции сообщили об обнаружении без сознания женщины с многочисленными телесными повреждениями на одной из улиц Центрально-Городского района. Пострадавшую в тяжелом состоянии, с многочисленными травмами, доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Одновременно с этим в полицию поступило сообщение от администрации одного из заведений отдыха об исчезновении их работницы. Правоохранительные органы установили, что пропавшей является 48-летняя потерпевшая женщина.

"На раскрытие жестокого преступления, по тревоге был поднят весь личный состав криминального отдела Криворожского районного управления полиции, оперативным путем установивший вероятных подозреваемых. На задержание нападавших были нацелены все наряды патрульной милиции города. Благодаря слаженной работе стражей порядка, злоумышленников задержали за считанные часы", — сообщили в полиции.

Преступниками оказались два несовершеннолетних жителя Кривого Рога. Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (преднамеренные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следствие продолжается.

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