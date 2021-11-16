На Закарпатье ограбили семью 15-летнего Юры Смыканыча, которого жестоко избили подростки в Париже у Эйфелевой башни в начале года. Злоумышленники украли ценности на 21 тысячу евро, а полиция региона уже почти четыре месяца не может найти.

Об этом пишет "Обозреватель".

По данным издания, ограбление произошло летом 2021 года, когда к семье Юры в Закарпатье приехали родственники на свадьбу его двоюродной сестры. Пока все отмечали торжество, их дом в селе Белки Хустского района обворовали.

В издании добавили, что преступники вынесли ценные вещи на сумму в 21 тысячу евро, а также ноутбук мамы Юры - Натальи Крушеник, дорогие часы, драгоценности и многое другое.

Региональная полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК Украины - кража в особо крупных размерах организованной группой. Следствие ведут в отделении города Иршавы. При этом, на данный момент, никто из грабителей до сих пор не задержан.

Напомним, 15 января 2021 года одном из округов Парижа Юру жестоко избили. На него напали около десяти молодых людей. В результате его с тяжелыми травмами госпитализировали. При этом несколько месяцев он находился в искусственной коме.

В конце января полиция Франции задержала девять подозреваемых в избиении украинского подростка. По предварительным данным он стал жертвой нападения участников банды "RD4".

Случай стал резонансным как во Франции, так и в Украине. Французские СМИ писали, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Однако посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции отрицает эту информацию.

Инцидент прокомментировал тогда и президент Украины Владимир Зеленский, потребовав найти и наказать виновных.