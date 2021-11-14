В Закарпатской области двое мужчин с удостоверениями сотрудников полиции ограбили АЗС. При этом у документов были "возможные признаки подделки".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Так, злоумышленники приехали на АЗС в Берегово в Закарпатской области и начали угрожать сотрудникам заправки. В результате мужчины отобрали телефон и деньги (31, 5 тыс. гривен и 9,6 тыс. долларов).

После ухода грабителей работники АЗС вызвали правоохранителей. В итоге мужчин задержали через пару часов в соседнем городе Мукачево. Там они прятались на одном из частных предприятий.

Злоумышленниками оказались 39-летний и 40-летний жители Киева и Киевской области. При себе у них были деньги, пистолет и вещество, "похожее" на психотроп – метамфетамин.

Также полиция обнаружила у мужчин пару удостоверений сотрудников правоохранительных органов с возможными признаками подделки.

Все вещдоки будут исследовать эксперты. Оперативники задержали подозреваемых и открыли уголовное производство. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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