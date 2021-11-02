В России, в Ленинградской области, задержали 26-летнего рэп-исполнителя Владислава Ширяева, известного под псевдонимом Yung Trappa. Его подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Девушка обратилась к полицейским и рассказала, что рэпер ее изнасиловал в арендованном для отдыха доме. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее рэпера дважды судили за торговлю наркотиками в особо крупных размерах. В 2016 году его приговорили к лишению свободы. Он отбывал срок в колонии. Освободился в феврале 2021 года.

Справка. Yung Trappa - российский рэп-исполнитель. Популярность получил в 2014-ом после выпуска совместного с группой "ЛСП" альбома "Jessie Pinkman 2" и участия в российском шоу "Versus Battle".

Напомним, ранее мы рассказывали, суд Москвы оштрафовал в 100 тысяч рублей популярного российского рэп-исполнителя Моргенштерна из-за пропаганды наркотических средств в его песнях и клипах. По словам адвоката, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family" (которая была записана вместе с Yung Trappa).

Также мы рассказывали, как американского рэпера Nelly задержали за изнасилование.