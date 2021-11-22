Не выходившая три недели на связь китайская теннисистка, обвинившая в изнасиловании бывшего первого вице-премьера КНР, заявила, что находится в своем доме в Пекине, но хочет, чтобы уважали ее конфиденциальность.

Об этом спортсменка сообщила президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, передает ВВС

Глава МОК связался с 35-летней бывшая первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA Пэн Шуай по видеосвязи в воскресенье, 21 ноября. Во время их беседы звезда китайского тенниса заверила, что "здорова и находится в безопасности".

"В начале 30-минутного разговора Пэн Шуай поблагодарила МОК за заботу о ее благополучии. Она объяснила, что (...) живет в своем доме в Пекине, но хотела бы, чтобы ее конфиденциальность в это время уважалась", - говорится в сообщении МОК.

Также МОК опубликовал фото, сделанное во время видеозвонка. На нем видно, как спортсменка улыбается в камеру.

"Пока она предпочитает проводить время с друзьями и семьей. Однако она продолжит заниматься теннисом", - добавляют в МОК.

Пэн Шуай исчезла из виду общественности почти на три недели после того, как обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая 75-летнего Чжана Гаоли. Ее отсутствие вызвало всеобщее беспокойство, а звезды международного спорта призвали Китай предоставить доказательства того, что теннисистка находится в безопасности.

В воскресенье китайская государственная медиаорганизация Global Times опубликовала третий за последнее время видеоролик с Пэн Шуай, в котором спортсменка якобы присоединилась к "церемонии открытия финала теннисного матча среди подростков".

Представитель Женской теннисной ассоциации (WTA) заявил, что видеозаписи являются "недостаточным" доказательством безопасности Шуай и "не отменяют и не решают беспокойства WTA о ее благосостоянии и способности общаться без цензуры или принуждения".

35-летняя Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах "Большого шлема" (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.

В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку рейтинга.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост первого вице-премьера Государственного совета КНР в 2013-2018 годах. Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.

Это первое подобное обвинение в адрес чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры.

Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным американской разведки, Китай тайно строит военный объект в порту Эмиратов.

Также мы сообщали, что зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков.