Международная женская теннисная ассоциация (WTA) озабочена судьбой китайской теннисистки Пэн Шуай, о которой ничего не слышно с тех пор, как в начале ноября она обвинила экс-премьер-министра Китая Чжана Гаоли в сексуальных домогательствах.

Китайское телевидение показало скриншот электронного письма Пэн Шуай, но в теннисной ассоциации не поверили государственному телевидению.

Об этом сообщает "BBC" со ссылкой на телеканал CGTN.

В письме, которое называют написанным самой Шуай, теннисистка отказывается от своих обвинений и пишет, что находится в безопасности.

"Я просто отдыхаю дома, все в порядке", - объясняет теннисистка свое длительное отсутствие.

Письмо адресовано главе WTA Стиву Саймону, но начинается словами: "Привет всем, это Пэн Шуай".

Проверить подлинность электронной почты отправителя не удается. Стиль письма также вызвал сомнения у знакомых с теннисисткой.

На скриншоте, показанном в эфире, виден курсор, появляющийся при наборе текста. Собственные обвинения в сексуальном домогательстве в адрес бывшего премьера Чжана Гаоли Пэн Шуай называет ложью.

По словам Стива Саймона, письмо только усилило его беспокойство за теннисистку.

"Мне трудно поверить, что Пэн Шуай сама написала это послание. Его содержание не вяжется с ее убеждениями. WTA и всему остальному миру нужно независимое подтверждение того, что она в безопасности", - заявил глава WTA.

В четверг, 18 ноября, разыскать китайскую теннисистку потребовала японская суперзвезда тенниса Наоми Осака, однако ее аккаунт в китайской соцсети Weibo вскоре подвергся блокировке, как и аккаунт WTA. Словосочетание "Пэн Шуай" в китайском аналоге "Твиттера" остается заблокированным.

35-летняя Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах "Большого шлема" (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.

В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку рейтинга.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 годах. Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.

Это первое подобное обвинение в адрес чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры.

Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.

С тех пор о теннисистке ничего не известно. WTA и многие теннисисты неоднократно выражали озабоченность судьбой Шуай.

Ранее "Страна" сообщала, что вышла статья "нового кормчего" Си Цзиньпина об инновационной китайской версии марксизма. Объявление Си Цзиньпина "кормчим" позволило утверждать, что отныне Си Цзиньпин обладает правом на свои теории и концепции, равные по масштабу идеям Мао Цзэдуна.

Также "Страна" рассказывала о политическом флирте, который начал Киев по отношению к Пекину. Слышалось много заявлений с реверансами в адрес китайцев от "Слуги народа". Далее Украина отозвала свою подпись из инициированного американцами воззвания в защиту народа уйгуров. Параллельно правительство подписало крупное соглашение с Поднебесной - о финансировании проектов инфраструктуры в рамках "Большого строительства".