Глава Китая Си Цзиньпин поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости. Он пожелал нашей стране процветать, а украинцам - здоровья и благополучия.

Об этом со ссылкой на посольство КНР сообщает "Укринформ".

Си Цзиньпин отправил Зеленскому телеграмму накануне праздничного дня, 24 августа. В своем послании председатель КНР высоко оценил развитие партнерства между Украиной и Китаем, а также заявил о важности для Пекина построения отношений с Киевом и о готовности содействовать этому.

В телеграмме глава КНР пожелал Украине процветания, а гражданам страны - благополучия, а также здоровья.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости, "Страна" следит за событиями в онлайн-репортаже.

Также мы писали о том, как Киев отметит сегодня День Независимости Украины и публиковали программу торжеств на 24 августа. Так, в столице запланирован военный парад, при этом над городом пролетят боевые самолеты, а по Днепру пройдет речной парад.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Google выпустил Doodle с казацкой чайкой в честь Дня Независимости Украины.