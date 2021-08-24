Сегодня, 24 августа, отмечается День независимости Украины. Стране исполнилось 30 лет. Люди к этому возрасту становятся полностью самостоятельными и состоявшимися: получают образование, обретают профессию; некоторые обзаводятся семьями и становятся родителями. В разрезе государства число совсем небольшое, но важное.

В этот праздник украинцам желаем здоровья, мира, успехов, благосостояния, терпения и сил. Никогда не опускайте руки, смотрите вперед с высоко поднятой головой и добивайтесь намеченных целей. Пусть в вашем доме царят любовь, дружба, достаток и уют. Сохраняйте уважение к согражданам, цените нашу природу, вдохновляйте, стройте. Всего вам самого наилучшего! С праздником, с Днем независимости Украины!

В отдельном материале - программа праздничных мероприятий на 24 августа.

Ниже мы размещаем красочные открытки, которые можно опубликовать в социальных сетях, отправить близким и друзьям.

Гимн Украины. Видео