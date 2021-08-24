Во вторник, 24 августа, в юбилейный день Независимости Украины, в западных и на территории некоторых центральных регионов пройдут дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет сухая и жаркая погода.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, сегодня во всех западных областях, в Черниговской и Киевской областях пройдут дожди с грозами.

Температура ночью ожидается от +12 до +17 градусов. Днем столбики термометров покажут +22...+29 градусов.

В Киеве в День Независимости пройдут дожди с грозами, ночью будет без осадков. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27 градусов. Ветер подует северно-восточный.

Напомним, синоптик ранее рассказала, какой будет погода в столице в праздничные дни. По предварительным прогнозам, на День Независимости, 24-го августа, погода в Киеве обещает быть хорошей. Будет много солнца.

Также мы писали, как мощный ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен. Водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.